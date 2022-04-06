Двоє людей загинули на місці, п'ятьох доставили в лікарню

У місті Вугледар Донецької області росіяни відкрили вогонь по цивільних мешканцях, які чекали на отримання гуманітарної допомоги. Наразі є інформація про двох загиблих та п’ятьох поранених. Про це повідомив голова Донецької ОДА Павло Кириленко.

«Місце роздачі гуманітарної допомоги обстріляли російські фашисти із реактивної артилерії у Вугледарі», – написав він у Telegram.

За попередньою інформацією, двоє людей загинули, п’ятеро отримали поранення.

Нагадаємо, влада Донецької і Луганської областей закликає мешканців виїхати з регіону, оскільки росіяни стягують сили туди, що може призвести до ескалації воєнних дій.