Людей в черзі за продуктами росіяни обстріляли з реактивної артилерії
Суспільство — Орися Шиян, 0 0
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Двоє людей загинули на місці, п'ятьох доставили в лікарню
У місті Вугледар Донецької області росіяни відкрили вогонь по цивільних мешканцях, які чекали на отримання гуманітарної допомоги. Наразі є інформація про двох загиблих та п’ятьох поранених. Про це повідомив голова Донецької ОДА Павло Кириленко.
«Місце роздачі гуманітарної допомоги обстріляли російські фашисти із реактивної артилерії у Вугледарі», – написав він у Telegram.
За попередньою інформацією, двоє людей загинули, п’ятеро отримали поранення.
Нагадаємо, влада Донецької і Луганської областей закликає мешканців виїхати з регіону, оскільки росіяни стягують сили туди, що може призвести до ескалації воєнних дій.
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