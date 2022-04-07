Рашисти умисно руйнують лікарні, аби поранені не мали шансів вижити

З початку повномасштабної війни росії та України на Луганщині був обстріляний кожний медичний заклад. Відтак нині в області не має жодної вцілілої лікарні, повідомив 7 квітня голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

«На фото Рубіжанська лікарня. Нова. Сучасна. З високотехнологічним обладнанням. Була…Нині лікарня залишилася на окупованій частині міста, орки знімають там відео та звинувачують українських військових у руйнуваннях. Зрадник-головний лікар підігрує кадирівцям, хоча абсолютно точно знає, хто і коли зруйнував лікарню», – повідомив Сергій Гайдай.

Він переконаний, що рашисти умисно позбавляють Луганщину закладів охорони здоров‘я, аби поранені не мали шансів вижити.

«Лікарні ми відбудуємо, а зрадники відчують на собі дію Закону про колаборантів», – додав голова Луганської ОВА.