Від успішного захисту і наступу на Донбасі залежить подальший розвиток бойових дій

Воїни Збройних сил України успішно атакували російську армію на Луганщині та захопили стратегічну позицію, з якої ворог перекривав дорогу. Гірські штурмовики відкинули загарбників на 6-10 км від міста Кремінна.

«Орків відбили від Кремінної. Зляканий і деморалізований ворог накивав п’ятами, залишивши на українській землі свою техніку й зброю», – повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

У Міноборони додали, що воїни успішно атакували ворога, захопивши його позиції та зброю.

«На захоплених позиціях українські захисники знайшли кілька покинутих загарбниками РПГ, підствольні гранатомети та постріли до них, велику кількість набоїв до стрілецької зброї різних калібрів та документи. Загалом українським воїнам протистояло до двох десятків ворожої піхоти на передньому краї, а також від трьох до чотирьох десятків окупантів у резерві», – вказано у повідомленні.

Військовослужбовець на псевдо «Фелікс» розповів, що пошуково-ударні дії пройшли без втрат українських захисників. У ворога – щонайменше троє поранених.

«Виявили позиції окупантів на передньому краї. Вони почали створювати суцільну лінію оборони, вкопуватися, укріплювати свої позиції. Наступного ж дня ми вирішили їх вибити звідти, поки вони не закріпилися остаточно. Їхня позиція була важлива: вони контролювали дорогу. Добре, що вони не вміють воювати. Резерви, які мали прийти на допомогу, побігли першими. Швидкості їм додав наш міномет. Передові позиції спочатку відстрілювались, але потім забрали поранених і чкурнули з поля бою слідом», – розповів «Фелікс», який сам родом з Донбасу.

Нагадаємо, зараз на Луганщині, Донеччині та півдні Харківщини точаться найсильніші бойові дії. Ворог перекидає туди всі свої сили, щоб посилити наступ. Міста постійно бомблять та обстрілюють. Мирне населення закликають виїхати з регіону.