Українські військові провели успішну спецоперацію із захоплення ППО, яка придатна до використання

Під час проведення спецоперації українські військові захопили кілька одиниць техніки протиповітряної оборони російської армії. Зокрема, це БПУ комплексу БУК М1, зенітно-ракетний комплекс БУК М2.

«Зазначимо, що захоплена ворожа техніка є придатною для використання. ССО продовжують полювання за особливими та цінними трофеями. Тож іноді навіть найстрашнішого звіра краще брати живцем», – зазначили у командуванні Сил спеціальних операцій ЗС України.

Окрім того, 6 квітня 8 полк спеціального призначення ССО ім. Князя Ізяслава Мстиславича виявив ще один ЗРК «Бук» в одному з операційних районів, а артилеристи знищили його.

Зазначимо, що російська армія зазнає великих втрат і в техніці, і в живій силі від початку її вторгнення на територію України. Загальну кількість втрат можна переглянути у щоденній статистиці.