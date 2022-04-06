Усі вільні міста Луганщини перебувають під щільним ворожим вогнем

На Луганщині російські війська обстрілюють мирних мешканців та цивільну інфраструктуру. За інформацією голови Луганської ОДА (ОВА) Сергія Гайдая, усі вільні міста Луганщини перебувають під щільним ворожим вогнем.

«Сьогоднішній день показав, що чекати більше не можна – збирайте речі й евакуюйтеся», – закликав Сергій Гайдай.

Він розповів, що в Рубіжному одна людина загинула, одна отримала поранення, доля ще сімох невідома.

У Сєвєродонецьку зруйновано близько 10 багатоповерхівок, є поранені волонтери.

Із Попасної людей не змогли евакуювати через обстріли.

Нагадаємо, що сьогодні уряд закликав евакуюватися мешканців трьох областей. Йдеться про Харківщину, Луганщину та Донеччину.