Внаслідок обстрілу Луганщини пошкодженні 20 об’єктів, 18 із них – житлові будинки

Унаслідок обстрілів Сєвєродонецька загинуло двоє людей, ще двоє отримали поранення. Про це вранці в п’ятницю, 1 квітня, повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, через потужні обстріли Сєвєродонецька загинули двоє мирних мешканців. Постраждали – жителі Лисичанська і Тошківки. Ще двоє отримали поранення.

Крім Сєвєродонецька, росіяни обстріляли Рубіжне, Лисичанськ, Кремінну та Іванівку. Загалом пошкодженні 20 об’єктів, 18 із них – житлові будинки (9 багатоквартирних та 9 приватних).

«Щодо ситуації з критичною інфраструктурою області без централізованого водопостачання залишаються повністю Рубіжне, Попасна, Сєвєродонецьк, частково Гірська громада та Лисичанськ», – повідомив Сергій Гайдай у Telegram.

Без газопостачання перебувають 32 населених пункти, знеструмлені 12 населених пунктів частково та 22 повністю.

Також 31 березня ЗСУ відбили спроби обходу росіян позицій українських військ в районах населених пунктів Попасна та Новотошківське.