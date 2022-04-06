Мешканців трьох українських областей – Харківської, Донецької та Луганської, закликають якнайшвидше покинути регіон. Віце-прем'єрка та міністерка з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук 6 квітня пояснила, що через можливе посилення російської агресії, пізніше людям буде складно виїхати з областей.

За словами Ірини Верещук, відведення російських військ з Київської та Чернігівської областей насправді не було ніяким жестом доброї волі від Росії перед черговим раундом перемовин.

«Керівники військових адміністрацій Харківщини, Луганщини і Донеччини просять населення покинути межі областей і роблять все, щоб евакуація пройшла організовано», – сказала Ірина Верещук.

Причина у тому, що мешканці Харківщини, Донеччини та Луганщини можуть опинитися під вогнем і загрозою загибелі.

«Вони нічого не зможуть вдіяти проти цього і ми не зможемо допомогти. Бо зупинити вогонь буде практично неможливо. Потрібно евакуюватися, поки що є така можливість. Наразі вона ще є», – пояснила посадовиця.

Нагадаємо, у понеділок, 4 квітня, ZAXID.NET писав, що на Донбасі, ймовірно, буде загострення бойових дій і мирних мешканців просять виїхати з регіону.