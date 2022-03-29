Маріуполь з усіх сторін оточений військами РФ, які обстрілюють його і не дозволяють цивільному населенню покинути місто

Президент Франції Еммануель Макрон у вівторок, 29 березня, провів телефонну розмову з президентом РФ Владіміром Путіним, під час якої обговорювалося також питання евакуації з Маріуполя.

Як розповіли у Єлисейському палаці за результатами розмови, сторони погодились, що умови для початку найближчими днями гуманітарної операції з надання допомоги жителям українського міста Маріуполь, який перебуває в облозі російською армією, «на даному етапі не створені». Про це інформує французьке видання Le Figaro.

Еммануель Макрон представив цю операцію з евакуації, яку запропонували Франція, Туреччина та Греція. Сам Путін сказав, що «подумає про це», перш ніж дати відповідь.

Натомість у прес-службі Кремля коментуючи результати розмови повідомили, що для вирішення важкої гуманітарної ситуації в Маріуполі, його захисники, яких кремлівська пропаганда і прес-служба військового злочинця Владіміра Путіна називає «бойовиками-націоналістами», мають припинити опір та скласти зброю.

Також лідери держав торкнулися теми запропонованого Росією переходу до оплати за постачання природного газу до Європи в рублях. Президент Франції заявив, що платити за газові контракти в рублях неможливо.

Водночас в офіційному повідомленні Кремля йдеться про те, що Макрон з Путіним обмінялися думками шодо рішення РФ про оплату за газ. Президенти нібито домовилися підтримувати контакти й надалі.

26 березня президент Франції Еммануель Макрон анонсував, що обговорить з Путіним умови «виняткової гуманітарної операції» з евакуації мирних жителів Маріуполя. «У нас були дуже конкретні обговорення з мером Маріуполя та українською владою. Потім ми будемо вести переговори з російською стороною», – сказав він, пише УНІАН.

Нагадаємо, Маріуполь Донецької області перебуває у блокаді фактично від початку березня. Місто перебуває під постійними обстрілами як із землі, так і з повітря, евакуація людей з міста вкрай ускладнена, а часто взагалі неможлива. Загарбники руйнують у місті абсолютно все, включно з переповненими бомбосховищами. У місті відсутня їжа й вода, а також електро- і газопостачання. Доставити гуманітарну допомогу в Маріуполь також неможливо. Кількість загиблих і померлих за цей час маріупольців невідома, однак вона точно перевищує 3 тис. людей. Багато з них поховані у братських могилах.

На додачу до блокади, росіяни почали викрадати місцевих жителів і насильно вивозити їх у фільтраційні табори. Один з таких розташований в Докучаєвську Донецької області, який російські бойовики окупували ще в 2014 році.