Війна «високої інтенсивності», на думку Макрона, може повернутися на європейський континент

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що його країні потрібно бути готовою до війни «високої інтенсивності», яка може повернутися на європейський континент. Про це він заявив під час передвиборчого виступу в Парижі.

«Наші сили – єдина повноцінна армія на європейському континенті. Нам потрібно збільшити інвестиції, щоби бути готовими до можливого збройного конфлікту високої інтенсивності, який може розпочатися на нашому континенті», – заявив він під час звернення, пише ZN.UA.

У своїй промові Макрон авансував, що оборонний бюджет Франції у 2025 році складе 50 млрд євро, тоді як нині він становить трохи понад 40 млрд євро.

Чинний президент Франції висловив думку, що його державі потрібно бути гнучкою на тлі нових типів конфліктів у космосі та кіберпросторі, пише «Європейська правда» з посиланням на французькі ЗМІ.

Він сказав, що хоче «інвестувати в передові технології та посилити інвестиції, щоб бути готовим до війни високої інтенсивності, яка може повернутися на європейський континент».

Макрон також оголосив про подвоєння кількості резервістів у збройних силах та збільшення чисельності в поліції та жандармерії, хоча і не розповів подробиць такого кроку.

Зауважимо, що напередодні голова комітету з оборони та міжнародних справ французького сенату Крістіан Камбон казав, що Франція практично не має запасу боєприпасів. Тих, що є, вистачить на 3 – 4 дні повномасштабних бойових дій.

Цікаво, що раніше ЗМІ змусили Макрона виправдовуватися за військові поставки до РФ. Зокрема, як виявилося, з 2015 по 2020 роки видала щонайменше 76 ліцензій на експорт військових матеріалів до Росії. Серед поставлених до РФ матеріалів є теплові камери для оснащення бронетехніки. Це оснащення можуть використовуватися російською армією у війні проти України.

Хоча після анексії Криму Європейський Союз ввів ембарго на постачання зброї до РФ, проте Франція продовжувала виконання раніше підписаних контрактів, писала«Європейська правда» із посиланням на Figaro.

В уряді оперативно відреагували на цю інформацію, зазначивши, що ці поставки не суперечили тодішньому законодавству. Сам Макрон заявив, що Франція у 2014 році виконала саме те, що було потрібно, тобто – дотримувалася міжнародного права.

Він нагадав, що в ті роки Франції довелося піти на скасування контракту на побудову двох десантних кораблів-вертольотоносців «Містраль»