Українські військові, за словами президента, не готові навіть залишити мертвих

Українські військовослужбовці відмовилися виходити з Маріуполя, оскільки не можуть залишити поранених і вбитих людей. Про це розповів президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю російським журналістам, розміщеному на сайті Офісу президента.

«Всередині Маріуполя є наші війська. Російські війська всередину, куди вони могли увійти, увійшли. В якусь частину міста вони не зайшли, бо є наші хлопці, які відмовилися виходити, зокрема на заклики росіян. Мало того, їхні сім'ї (українських військовослужбовців – ред.) зверталися до мене, я розмовляв із цими хлопцями, раз на два дні я виходжу з ними на зв'язок, я їм теж говорив – все розумію – але якщо ви відчуваєте, що вам потрібно вийти, якщо ви відчуваєте, що так правильно, і ви можете вижити – зробіть це», – заявив Зеленський.

Глава держави, пояснюючи російським журналістам обстановку в Маріуполі, розповів, що в'їзди та виїзди з міста заблоковані російськими військовими, замінований порт, війська РФ обстрілюють гуманітарні вантажі, вбивають водіїв, а також є гуманітарна катастрофа.

«Я їм (військовим – ред.) дав право вибору. Вони сказали: ми не можемо, тут поранені люди, ми не залишимо поранених. Мало того, вони сказали: ми не залишимо вбитих», – додав він.

Голова держави також розповів деталі гуманітарної катастрофи у місті, спричиненої варварськими обстрілами з боку російських окупантів.

«Щоб ви зрозуміли, у місті є трупи на дорогах, тротуарах. Їх ніхто не прибирає. Російських солдатів і громадян України. Це страшно виглядає, а наші військові не готові навіть залишити мертвих… Причому це стосується не офіцерів, а всіх. Тому вони захищають місто і захищають поранених, захищають мертвих, яких вони хочуть поховати. Ми хотіли вивезти трупи, ми просили про це РФ. Нам не дали вивезти ні трупів, ні поранених, нікого», – розповів президент.

Нагадаємо, Маріуполь Донецької області перебуває у блокаді фактично від початку березня. Місто перебуває під постійними обстрілами як із землі, так і з повітря, евакуація людей з міста вкрай ускладнена, а часто взагалі неможлива. Загарбники руйнують у місті абсолютно все, включно з переповненими бомбосховищами. У місті відсутня їжа й вода, а також електро- і газопостачання. Доставити гуманітарну допомогу в Маріуполь також неможливо. Кількість загиблих і померлих за цей час маріупольців невідома, однак вона точно перевищує 3 тис. людей. Багато з них поховані у братських могилах.

На додачу до блокади, росіяни почали викрадати місцевих жителів і насильно вивозити їх у фільтраційні табори. Один з таких розташований в Докучаєвську Донецької області, який російські бойовики окупували ще в 2014 році.

Напередодні Зеленський заявив про потребу літаків і танків для деблокування Маріуполя.