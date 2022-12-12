Першого заступника начальника колонії Петра П. затримали на хабарі

Співробітники ДБР затримали на хабарі першого заступника однієї з колишніх виправних колоній на Львівщині, яку зараз використовують як табір для російських військовополонених, Петра П.

Про затримання Петра П. повідомило територіальне управління ДБР у Львові. За даними слідства, він за хабарі розпродував майно установи. «Зняти його з балансу та передати замовнику він погодився за 3,6 тисячі доларів США. Ціна включала також транспортування майна до нового власника. Правоохоронці затримали посадовця після отримання неправомірної вигоди. Гроші та майно вилучили», – йдеться в повідомленні ДБР, опублікованому 12 грудня.

Затримання відбулося в робочому кабінеті

У теруправлінні уточнили ZAXID.NET, що затримання відбулося ще в п'ятницю, 9 грудня. Перший заступник начальника колонії незаконно за 3,6 тис. доларів продав цистерну для зберігання рідин чи газу, об'ємом 60 куб. м. На території колонії провели обшуки, вилучили бухгалтерські документи та відеозаписи, які підтверджують проведення оборудки.

Посадовцю повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 ККУ). Йому загрожує позбавлення волі на строк до 10 років. Суд вже обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Правоохоронці не розголошують назву колонії та прізвище затриманого посадовця. За даними ZAXID.NET, йдеться про першого заступника начальника однієї з виправних колоній Львівщини, яку зараз використовують для утримання російських військовополонених, Петра П.

За даними української влади, російських військовополонених утримують у різних місцях, які не розголошують публічно – як правило, йдеться про існуючі чи колишні виправні колонії. У червні міністр юстиції Дмитро Малюська розповідав про існування такого табору на заході України, а журналістам «Радіо Свобода» навіть вдалося там побувати.