З початку повномасштабного вторгнення в Україні організували один табір для російських військових. Облаштований на базі однієї з колишніх колоній він щільно наповнюється, а тому є потреба створити ще один. Наразі влада працює над цим, розповіла заступниця міністра юстиції України Олена Висоцька в ефірі «Суспільне. Спротив».

«З початку повномасштабного вторгнення ми організували один табір (для російських військових). Але він щільно наповнюється, тому є потреба створити ще один. Наразі наше міністерство працює над цим», – розповіла заступниця міністра.

Вона нагадала, що перший табір в Україні облаштували на базі однієї з колишніх колоній. Протягом першого року вторгнення кількість полонених постійно змінювалась, кожні 2 тижні відбувалися обміни, тому видатки на полонених не можна було поділити на якесь конкретне число. Через те, що обмінів давно не було, зросла кількість полонених росіян. А Женевські конвенції мають дуже високі стандарти їх утримання.

«Я думаю що в історію цієї страшної війни увійде те, що Україна виконала всі вимоги конвенцій», – додає посадовиця.

За її словами, щоби швидко організувати другий табір, Кабмін виділив трохи більш як 3 млн грн із резервного фонду. Це потрібно, аби до кінця року Мін'юст зміг зробити проєктно-кошторисну роботу, придбати необхідне обладнання для ще одного табору.

«Також ми постійно просимо про допомогу Міжнародний червоний хрест, місію ООН і інші організації. Вони таким чином показують і Росії, що з полоненими треба поводитися цивілізовано», – зауважила заступниця міністра юстиції.

Чиновниця розказала, що полонені в таборі займаються деревообробкою. Ця праця оплачується. Кошти вони витрачають у таборі, щоб не вивозити під час обміну. Росіяни можуть купити солодощі або книжки, побутові речі не передбачені Женевською конвенцією.