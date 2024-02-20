Київський блогер готував фейки для російських ЗМІ

Служба безпеки України зібрала доказову базу на київського блогера, який позиціонував себе як «політексперт» та поширював фейки про війну в Україні, йому повідомлено про підозру. Про це 20 лютого повідомила прес-служба СБУ.

За даними слідства, блогер, який називає себе «політичним ‎аналітиком», через Telegram, YouTube та Twitter поширював контент, що виправдовує агресію РФ проти України. Зокрема, він стверджував, що повномасштабне вторгнення в Україну розпочав не Путін та РФ, а Джо Байден, і загалом, у всьому, що відбувається винні США. Крім того пропагандисти країни-агресора запрошували його до участі в телеефірах ворожих інформресурсів, зокрема на канал «Звезда», який належить міноборони РФ.

За даними джерела «Української правди», йдеться про блогера з «медведчуківського пулу» Дмитра Корнійчука, який свого часу був частим гостем на телеканалах «112 Україна», «НАШ» та NewsOne.

Приклади «контенту» Дмитра Корнійчука

Під час обшуків у помешканні проросійського блогера виявлено комп’ютери та мобільні телефони із доказами його підривної діяльності. Наразі слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за чч. 2, 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників). Солом'янський районний суд обрав підозрюваному запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту.