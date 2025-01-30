Пошуково-рятувальний катер на річці Потомак

Увечері середи, 29 січня, пасажирський літак зіткнувся з військовим гелікоптером біля Вашингтонського національного аеропорту імені Рональда Рейгана, після чого судна впали в річку Потомак. Кілька сотень рятувальників ведуть пошуки жертв та постраждалих внаслідок авіакатастрофи, інформує телеканал CNN.

Повідомляється, що регіональний літак авіакомпанії PSA Airlines виконував рейс 5342 та прямував до Вашингтона з Вічіти, штат Канзас. На борту перебувало 60 пасажирів та три члени екіпажу.

Попередньо, під час заходу на посадку літак зіткнувся у повітрі з гелікоптером армії США Sikorsky H-60 Black Hawk, екіпаж якого налічував троє людей. Літак вилетів з Форту Белвуар, армійського поста у Вірджинії.

Зазначається, що поліція почала отримувати дзвінки з повідомленнями про «авіакатастрофу над річкою Потомак» о 20:53 за місцевим часом. Національний аеропорт Рейгана закрили через «надзвичайну ситуацію».

Поліція округу Колумбія заявила, що координує пошуково-рятувальні роботи в річці Потомак разом з іншими відомствами після отримання повідомлень про катастрофу пасажирського літака. Поки немає точних даних про кількість загиблих внаслідок інциденту.

Рятувальники дістають з води уламки літака, 30 січня 2025 рік (Фото CNN)

Начальник пожежної охорони та швидкої допомоги Вашингтону заявив, що всі пошуково-рятувальні роботи проводяться у воді й триватимуть кілька днів через «небезпечні» умови.

«Вода темна, каламутна, і це дуже важкі умови для занурення», – сказав він.

Доповнено. Російські пропагандистські Telegram-канали повідомили, що серед пасажирів літака, який зіткнувся з гелікоптером у Вашингтоні, попередньо, були російські фігуристи. Цю інформацію також підтвердили в Асоціації фігурного катання США

Нещодавні авіакатастрофи

У Казахстані 25 грудня розбився пасажирський літак з Азербайджану, який прямував до Чечні. Згодом повідомили, що його падіння спричинила випущена російська ракета, яка зачепила літак.

29 грудня в міжнародному аеропорту Муан у Південній Кореї розбився пасажирський літак авіакомпанії Jeju Air. Кількість загиблих становить 179 людей.

2 січня одномоторний літак Van's RV-10 врізався в будівлю у Каліфорнії. Він упав всього через кілька хвилин після вильоту з місцевого аеропорту. Унаслідок авіакатастрофи загинули двоє людей, ще 18 отримали поранення.