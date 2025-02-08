Берегова охорона Аляски на місці аварії літака Cessna 208, 7 лютого 2025 рік

На Алясці внаслідок аварії невеликого літака загинули 10 людей, включно з пілотом. Інцидент трапився 6 лютого, а наступного дня берегова охорона США виявила уламки літака на морському льоду. Про це в суботу, 8 лютого, повідомили агентства Reuters та Associated Press.

Зазначається, що літак Cessna 208B Grand Caravan авіакомпанії Bering Air здійснював чартерний рейс між Уналаклітом і Номом. Незадовго до посадки, коли літак був над Аляскинською затокою, він зник з радарів.

Офіцер берегової охорони Аляски Бенджамін Макінтайр-Кобл сказав, що літак швидко втратив висоту і швидкість, згідно з даними радарів. Рятувальник не зміг надати жодних подробиць про те, що могло стати причиною цього. Берегова охорона не отримувала жодних сигналів лиха з літака.

За даними Національної гідрометслужби, в момент аварії йшов невеликий сніг, також був туман, а температура повітря становила -8,3 °C. Берегова охорона уточнила, що літак зник приблизно за 48 км на південний схід від міста Ном.

За словами лейтенанта поліції штату Аляска Бен Ендреса, рейс був регулярним і здійснювався за розкладом. У результаті аварії загинули всі 10 людей, які перебували на борту, – девʼять пасажирів і пілот.

Зауважимо, це вже третя велика авіакатастрофа у США за останні вісім днів. Зокрема, 29 січня у небі над Вашингтоном зіткнулися літак і військовий гелікоптер, які впали в річку. У транспортних засобах перебували 67 людей – ніхто з них не вижив. Президент США Дональд Трамп заявив, що причиною катастрофи був «збіг погано ухвалених рішень».

31 січня у Філадельфії розбився медичний транспортний літак, на борту якого були шестеро людей – серед них матір з дитиною. Унаслідок аварії загинули усі шестеро людей на борту та ще одна людина на землі.