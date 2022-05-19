Велика Британія в четвер, 19 травня, запровадила нові санкції проти великих російських авіакомпаній. Санкції стосуються найбільшої авіакомпанії Росії «Аерофлот», «Уральських авіаліній» та авіакомпанії «Росія», яка, зокрема, опікується урядовими літаками, повідомила прес-служба МЗС Великої Британії.

Таким чином, тепер ці авіакомпанії не зможуть продати свої невикористані, вигідні посадкові слоти в аеропортах Великої Британії, що не дасть Росії заробити приблизно 50 мільйонів фунтів стерлінгів.

«Поки Путін продовжує свій варварський наступ на Україну, ми продовжуватимемо націлюватися на російську економіку. Ми вже закрили наш повітряний простір для російських авіакомпаній. Сьогодні ми переконуємося, що вони не зможуть отримати готівку на своїх прибуткових посадкових слотах у наших аеропортах. Кожна економічна санкція посилює наше чітке послання Путіну – ми не зупинимося, поки Україна не переможе», – сказала міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс.

Сьогоднішня заява є останнім раундом санкцій Британії у сфері авіаційної та транспортної промисловості.

Раніше Лондон заборонив Росії доступ до повітряного простору та вод, а також експорт авіаційних товарів і технологій.