У Новояворівську 15-річний місцевий мешканець упав із дев’ятого поверху закинутого будмайданчика. Хлопець вижив, його з травмами шпиталізували.

Як повідомили у поліції Львівщини, підліток отримав травми після падіння в ліфтову шахту закинутої недобудови. Нещасний випадок трапився 2 серпня, близько 21:30.

«Як попередньо встановили правоохоронці, потерпілий разом із друзями робили фото на даху будівлі, коли стався нещасний випадок», – зазначено у повідомленні.

Неповнолітнього хлопця госпіталізували, зараз він перебуває в реанімації. На місце негайно виїхала слідчо-оперативна група, дільничні офіцери та ювенальні поліцейські Яворівського районного відділу поліції, які встановлюють всі обставини події.

Поліцейські застерігають: не вилазити на дахи та закинуті будівлі, адже це надзвичайно небезпечно – можна послизнутися, впасти й отримати тяжкі травми або загинути. У закинутих або недобудованих спорудах можуть бути слабкі перекриття, небезпечні конструкції, відкриті шахти та уламки.