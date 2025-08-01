У п’ятницю, 1 серпня, у селі на Хмельниччині 12-річний хлопець підняв на вулиці невідомий предмет, який вибухнув в його руці. У школяра травматична ампутація пальців правої руки, кровотечу допомогли зупинити поліцейські.

Як повідомили у відділенні поліції Хмельницької області, випадок стався у селі Жилинці Ярмолинецької громади на подвір’ї одного з приватних будинків. 12-річний хлопець, учень восьмого класу, підібрав із землі невідомий предмет, який вибухнув у нього в руці. У результаті нещасного випадку дитина отримала тяжкі тілесні ушкодження – попередньо травматичну ампутацію пальців правої руки.

Працівники поліції, які оперативно прибули на місце події, надали першу невідкладну допомогу – зупинили кровотечу, наклавши джгут, до приїзду бригади швидкої. Потерпілого було госпіталізовано до травматологічного відділення міської дитячої лікарні.

Поліцейські просять батьків пояснювати дітям, що не можна торкатись невідомих предметів, особливо схожих на частини техніки, металеві циліндри, боєприпаси або інші підозрілі речі.