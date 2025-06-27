Пізно ввечері четверга, 26 червня, підліток із Львівщини потрапив у лікарню з травмами обличчя та правої руки через вибух. У поліції повідомили, що 17-річний хлопець намагався виготовити петарду, яка вибухнула в його руках.

Як повідомили у департаменті з питань цивільного захисту ЛОВА, 26 червня приблизно о 22:35 у Самбірську ЦР, внаслідок вибуху, ймовірно, саморобного вибухового пристрою, госпіталізовано мешканця села Воютичі (Бісковецька ТГ Самбірського району), 2007 року народження.

У Нацполіції Львівщини уточнили, що 17-річний мешканець Самбірського району, студент другого курсу одного з фахових коледжів, у гаражі за місцем свого проживання намагався самотужки виготовити петарду. Під час процесу виріб вибухнув у нього в руках, спричинивши тілесні ушкодження. Інших потерпілих внаслідок події немає.

В гаражі, де стався вибух, поліцейські виявили та вилучили хімічні речовини, колби та інші предмети, які студент використовувати для виготовлення петарди.

Медики діагностували у травмованого, зокрема проникаюче поранення ока, травматичну часткову ампутацію двох пальців, рани обличчя і верхніх кінцівок.

За фактом слідчі територіального підрозділу поліції, за процесуального керівництва Самбірської окружної прокуратури, відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.263-1 (незаконне виготовлення, переробка чи ремонт вогнепальної зброї або фальсифікація, незаконне видалення чи зміна її маркування, або незаконне виготовлення бойових припасів, вибухових речовин чи вибухових пристроїв) ККУ. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до семи років.