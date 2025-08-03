У селі Бузьке на Миколаївщині місцеві напали на працівників ТЦК

У селі Бузьке Миколаївської області місцеві жителі, озброєні битами та металевими трубами, напали на працівників ТЦК. Про це у неділю, 3 серпня, повідомили у Миколаївському обласному ТЦК та СП.

Як повідомили в обласному ТЦК, люди напали на військових під час заходів оповіщення. Озброєні жителі села пошкодили автомобіль ТЦК та завдали травм солдату з групи оповіщення та ще кільком військовим. Також внаслідок сутички травми отримали цивільні. Зазначається, що для самозахисту військовий здійснив постріл з травматичного пістолета. На місці події працюють правоохоронці.

«Нагадуємо, що образа честі й гідності, погроза вбивством, насильством або знищенням чи пошкодженням майна військовослужбовцю, який бере участь у заходах із забезпечення національної безпеки й оборони, відсічі та стримування збройної агресії РФ, а також його рідним – карається обмеженням волі на строк від трьох до п’яти років. А у разі побиття чи заподіяння тілесних ушкоджень – закон передбачає ще суворішу відповідальність: до 12 років позбавлення волі», – наголосили у Миколаївському обласному ТЦК.

Нагадаємо, в ніч на 2 серпня у Вінниці біля стадіону «Локомотив» зібралися мітингувальники, які вимагали звільнити чоловіків, яких, за їхніми словами, затримали працівники ТЦК та СП. За даними правоохоронців, до стадіону прийшло близько 80 людей. Дії мітингувальників правоохоронці кваліфікували як спробу захопити державну установу та розпочали кримінальне провадження. Правоохоронці затримали п’ятьох чоловіків, причетних до злочину.