1 серпня біля стадіону «Локомотив» зібралися близько сотні людей

Ввечері у п’ятницю, 1 серпня, у Вінниці біля стадіону «Локомотив» сотні людей вимагали звільнити чоловіків, яких, за їхніми словами, затримали працівники ТЦК та СП. Про це повідомили місцеві телеграм-канали та «Суспільне».

Відомо, що 1 серпня близько 23:00 біля стадіону «Локомотив» зібралися близько сотні людей. Вони заявили, що на стадіоні нібито утримують чоловіків, яких зранку затримали працівники ТЦК.

Згодом на місце прибули щонайменше 11 екіпажів Нацполіції, які, за словами свідків, застосовували газові балончики та здійснювали затримання.

«Їх почали ловити на центральному мосту, привезли сюди, закрили за воротами. Ми прибігли, бо знайомі хлопці попросили допомоги. Коли ми підійшли – поліцейські почали людей “гасити” газовими балонами. В мене знайомий має зараз опік очей, ротової порожнини. Людей вигнали, ворота закрили», – розповіла місцева жителька Анна.

Після початку комендантської години правоохоронці закликали громадян розійтися, однак протестувальники не виконали цю вимогу. Кореспонденти «Суспільного» розповіли, що близько 04:40, чоловіків, які перебували на території стадіону, почали вивозити.

У суботу, 2 серпня, на сторінці поліції у телеграмі написали, що правоохоронці встановлюють обставини конфлікту громадян із ТЦК.



«Попередньо встановлено, що військовослужбовці ТЦК під час заходів з оповіщення громадян про мобілізацію, виявили чоловіка, який перебував у розшуку за ухилення від військової служби. У подальшому група людей, у т.ч. представники громадської організації, прибула за місцем тимчасового розміщення ТЦК, та вимагаючи відпустити чоловіка, вчинили конфлікт з військовослужбовцями», – йдеться у дописі.

За даними поліцейських, на протест зібралися близько 80 людей, частина з яких виламали ворота обʼєкта та намагалися прорватися всередину.

«До людей було застосовано поліцейські заходи, аби відтіснити їх за територію обʼєкта. Поліцейські проводять перевірку та забезпечують охорону громадського порядку біля будівлі», – додали у поліції.

Доповнено о 10:17. Вінницький обласний ТЦК та СП заявив, що стадіон «Локомотив» став тимчасовим пунктом збору військовозобов’язаних чоловіків. Туди мобілізованих доставляли для медоглядів та інших процедур.

«Увечері поблизу цього пункту зібралася група цивільних осіб, яка поводилась агресивно. Зафіксовано спроби незаконного проникнення на територію тимчасового пункту збору, пошкодження майна та порушення публічного порядку. На місце події прибули представники Національної поліції, які забезпечили правопорядок», – зазначили у повідомленні.

Нагадаємо, 26 липня Полтавський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки заявив, що «нездорова частина суспільства» області перекрила дорогу мікроавтобусу з мобілізованими чоловіками, після чого ті змогли втекти.