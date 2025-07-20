Інцидент трапився ще 12 липня в селі Дубове

На Волині чоловік лопатою побив військовослужбовця обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Військовий із травмами опинився у лікарні, а щодо нападника відкрили кримінальне провадження. Про інцидент повідомила пресслужба Волинського обласного ТЦК і СП.

Зазначається, що випадок трапився ще 12 липня в селі Дубове. Під час перевірки військово-облікових документів перехожого попросили показати документи. Однак чоловік раптово вдарив військовослужбовця ТЦК лопатою по обличчю та руках, після чого втік.

На місце інциденту прибули поліцейські, а працівника відвезли до травмпункту, де йому діагностували закритий косий перелом основної фаланги першого пальця правої кисті без зміщення та забійну рану правої щоки.

Слідчі повідомили нападнику про підозру за ч. 2 ст. 350 (погроза або насильство щодо службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов’язок) ККУ. Йому загрожує до 5 років обмеження волі.