Мітинг біля стадіону «Локомотив» у Вінниці

Дії мітингувальників біля стадіону «Локомотив» у Вінниці правоохоронці кваліфікували як спробу захопити державну установу та розпочали кримінальне провадження. Про це у суботу, 2 серпня, повідомили у Нацполіції Вінницької області.

За даними слідчих, частина мітингувальників, які вимагали звільнити чоловіків, яких ТЦК нібито утримувало на стадіоні, пошкодили ворота та проникли на територію установи.

Поліція розпочала кримінальне провадження за статтею «Захоплення державних або громадських будівель чи споруд» (ст. 341 Кримінального кодексу України). Правоохоронці затримали п’ятьох чоловіків віком від 21 до 33 років, причетних до злочину.

«Закликаємо громадян дотримуватися чинного законодавства та не перешкоджати правоохоронним органам у виконанні ними своїх службових обов’язків», – наголосили у поліції.

Нагадаємо, в ніч на суботу, 2 серпня, у Вінниці біля стадіону «Локомотив» зібралися мітингувальники, які вимагали звільнити чоловіків, яких, за їхніми словами, затримали працівники ТЦК та СП. За даними правоохоронців, до стадіону прийшло близько 80 людей.

Вранці 2 серпня Вінницький обласний ТЦК та СП пояснив, що стадіон «Локомотив» використовували як тимчасовий пункт збору військовозобов’язаних чоловіків. Туди мобілізованих доставляли для медоглядів та інших процедур.

У поліції уточнили, що 1 серпня військовослужбовці ТЦК під час заходів з оповіщення громадян про мобілізацію, виявили чоловіка, який перебував у розшуку за ухилення від військової служби. Після цього до місця тимчасового розміщення ТЦК (стадіон «Локомотив», – ред.) прийшла група мітингувальників та, «вимагаючи відпустити чоловіка, вчинили конфлікт з військовослужбовцями».