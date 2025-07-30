Сквер у центрі Городка перетворився на будівельний майданчик

У центрі міста Городок на Львівщині повністю знищили великий сквер, викорчувавши всі до одного дерева. Там розпочали реконструкцію за понад 600 тис. євро за рахунок гранту Євросоюзу та співфінансування місцевого бюджету. Чимало мешканців критично сприйняли знищення скверу. Водночас чиновники запевняють, що проєкт пройшов громадське обговорення та всі передбачені процедури.

Місцева газета «Народна думка» та дописувачі соцмереж оприлюднили фото, з яких видно, що сквер, де росли десятки ялин, беріз та інших дерев, висаджений у період після Другої світової війни, перетворився на будівельний майданчик. Там не залишилося жодного дерева. Коментарі мешканців щодо радикальної реконструкції розділилися, чимало людей критично сприйняли такі варварські методи.

За інформацією на сайті Городоцької громади, проєкт реконструкції скверу на майдані Гайдамаків здійснюється за кошти Єврооюзу при співфінансуванні Городоцької міськради за Програмою Interreg NEXT Poland – Ukraine 2021-2027. Ревіталізація середмістя Городка на площі 0,9 га розпочалася наприкінці червня та має фінішувати до кінця травня 2026 року.

Одним із аргументів місцевих чиновників щодо знищення скверу є те, що він був висаджений у радянський час, щоб закрити від загального огляду осередок НКВД-КДБ, що був у будівлі біля ратуші.

«Історично – це площа Ринок. Сумніваюся, що ви десь на площі Ринок будь-якого європейського чи українського міста бачили зарослі лісових дерев. Ці дерева висаджені у радянський період з метою прикрити будівлі спецслужб, з метою уникнення масових зборів мешканців. Дерева виросли, як ліс», – аргументувала доцільність радикальної реконструкції начальниця відділу економічного розвитку, інвестицій та міжнародної технічної допомоги Городоцької міськради Тетяна Грецко у коментарі ZAXID.NET.

З її слів, сквер був у занедбаному стані. Там росли старі високорослі дерева, на яких гніздувалися ворони, а коріння дерев повністю знищило покриття доріжок і люди там практично не відпочивали. Після реконструкції, каже посадовиця, на цьому місці постане сучасний європейський парк.

Сквер на майдані Гайдамаків у центрі Городка повністю викорчували

«Буде насаджено понад 120 декоративних дерев, які не будуть рости такі величезні. Це будуть клени, сакури, платани, магнолії. Буде більше дерев висаджено, ніж їх було. Також буде облаштовано потічок, лавочки, годівниці для птахів, освітлення, інформаційні таблиці», – додає посадовиця.

За словами Тетяни Грецко, проєкт реконструкції пройшов громадське обговорення за участі депутатів та місцевих мешканців. «Проєктно-кошторисна документація пройшла експертизу і затверджена відповідно до усіх вимог. Пройдено усі дозвільні процедури, навіть, погодження Мінкульту, оскільки це історичний ареал», – додала Тетяна Грецко, зазначивши, що порядок реалізації проєктів не передбачає голосування на сесії. Депутати голосували лише за виділення коштів на співфінансування.

Загальне фінансування проєкту 638,7 тис. євро, з яких близько 400 тис. євро грантові кошти, решту – співфінансування з місцевого бюджету.

Так виглядатиме площа в центрі Городка після реконструкції. Візуалізації з сайту Городоцької міськради

Реконструкцію скверу на майдані Гайдамаків у Городку за 27, 4 млн грн здійснює житомирська фірма ПП «Слм-Пласт», яка виявилася єдиною учасницею тендеру.

За даними YouControl, фірма зареєстрована 10 років тому. Її основний вид діяльності – виробництво металевих дверей і вікон. Власницею та директоркою є мешканка Житомира Людмила Саюк.

Її чоловік Олександр Саюк є власником кількох фірм: ПП «Буд Проект», ПП «Компанія Рос», ТОВ «ЮЦ „Експерт”». На місцевих виборах 2020 року Олександр Саюк балотувався в депутати Житомирської міськради від «Батьківщини». Олександра Саюка, як директора ПП «Компанія Рос», обвинувачували у привласненні коштів та службовому підробленні під час реконструкції ліцею в селі Левків поблизу Житомира.