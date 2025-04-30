Під час презентації результатів проєкту у Львові висадили дерева біля церкви Юра

У селі Зимна Вода біля Львова облаштують парк площею понад 28,5 га. На це сільська рада отримає майже 500 тис. євро фінансування в рамках проєкту Interreg NEXT Польща – Україна 2021-2027. Про це йшлося під час конференції з реалізації проєкту, яка відбулася у Львові 29 квітня.

Як зазначили у Зимноводівській сільраді, площа парку в селі Зимна Вода – 28,5 га. Загальна вартість проєкту – 529 тис. євро, з яких 470 тис. євро – гроші Євросоюзу, решту – співфінансування сільської ради.

На конференції Зимноводівський сільський голова Володимир Гутник зауважив, що проєкт забезпечить довготривалу користь і для природи, і для місцевої громади, створюючи безпечне, комфортне та доступне місце для відпочинку, активного дозвілля та навчання.

Володимир Гутник розповів ZAXID.NET, що парк облаштують неподалік ліцею №2 у Зимній Воді на території колишньої радіостанції. Зараз тут ростуть дерева, кущі та часто непрохідні хащі.

«Буде впорядковано існуючу територію, зроблено доріжки, щоб можна було людям прогулюватися, зокрема, для психологічної реабілітації. Там буде еконавчальний майданчик, альтанка, де можна проводити природознавчі конференції, уроки з біології. Буде станція спостереження за птахами та багато іншого. Це буде визначено під час проектних робіт», – зазначив Володимир Гутник.

З його слів, проєкт планують втілити протягом 2025-2026 років. «Основне завдання – зберегти природу. Не будемо дерева вирізати. Єдине, що порослі ожини та дикі кущі підчистимо. Дерева маємо зберегти, також цінні рослини», – додав сільський голова.

Міжнародний природоохоронний проєкт «Транскордонне біорізноманіття – охорона цінних природних територій у Стшижевіце, Холмі, Львові та Зимній Воді» розрахований на два роки і має за мету відновлення та захист біорізноманіття історичних парків у Польщі та Україні. З українського боку партнером є Архикатедральний собор святого Юра Львівської архиєпархії УГКЦ з проектом ревіталізації Митрополичих садів та Зимноводівська територіальна громада з проектом створення парку.

Варто зауважити, що Зимна Вода чи не перше прильвівське село, де буде парк на площі понад 28 га. Для порівняння площа Стрийського раку у Львові становить 52 га, парку Івана Франка – близько 11 га.