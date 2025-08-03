Новачок елітного дивізіону вже в першому турі пройде тест на міцність

У неділю, 3 серпня, кам’янець-подільський «Епіцентр» розпочне виступи в елітному дивізіоні чемпіонату України. Першим суперником команди Сергія Нагорняка стане донецький «Шахтар». Поєдинок відбудеться на Тернопільському міському стадіоні імені Романа Шухевича і розпочнеться о 15:30. Головним арбітром матчу буде Клим Заброда (Київ), а за VAR відповідатиме Володимир Новохатній (Черкаси).

«Шахтар» у поточному сезоні вже встиг зіграти чотири офіційних поєдинки в єврокубках. У першому турі кваліфікації Ліги Європи команда Арди Турана пройшла фінський «Ільвес» (6:0, 0:0), а в другому – вибила турецький «Бешикташ» (4:2, 2:0). Натомість «Епіцентр» наразі залишається темною конячкою найвищого дивізіону.

Підопічні Нагорняка минулого сезону несподівано впевнено виграли Першу лігу і з першого місця увірвалися в еліту. Команді не вдалось зберегти найкращого бомбардира Данила Кравчука, якого переманив ЛНЗ. Натомість «Епіцентр» зміг підписати ексфорварда «Шахтаря» Андрія Борячука, який пограв у Європі, а також досвідченого вихованця «Динамо» Дениса Янакова.

Варто зазначити, що представник Кам’янець-Подільська у міжсезоння провів 9 спарингів, в яких здобув три перемоги, зазнав трьох поразок і розписав три нічиї.

FAVBET фаворитом матчу вважає «Шахтар». На перемогу донеччан дають жалюгідні 1,23, тоді як успіх їнього суперника оцінюють у космічні 17,50. Нічия котирується в 7,20.

Фахівці чекають великої кількості голів: стандартний «тотал 2,5 більше» становить 1,48, тоді як «тотал менше 2,5» – 2,65.

Найбільше голів у «Шахтаря» чекають від Кевіна (1,70), Аліссона та Егіналдо (обидва – 1,80). В «Епіцентрі» відзначитись можуть Андрій Борячук (4,50) та Денис Янаков (5,50).

Де дивитися матч 1-го туру УПЛ між «Епіцентром» та «Шахтарем»

Матч онлайн буде доступний у прямій трансляції на каналі UPL.TV. Він доступний на ОТТ-платформах та в кабельних мережах Київстар ТВ, Воля ТВ, Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Vodafone TV.