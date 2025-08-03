«Князь Пожарський» увійшов до складу 31-ї дивізії підводних човнів 24 липня 2025 року

Фахівці ГУР здобули закриту внутрішню документацію про найновіший підводний човен Росії – атомну субмарину стратегічного призначення К-555 «Князь Пожарський». Про це у неділю, 3 серпня, повідомило Головне управління розвідки Міноборони України.

У розпорядженні ГУР опинилися документи про атомну субмарину «Князь Пожарський», проєкту 955А «Борєй-А», зокрема:

поіменні списки особового складу екіпажу підводного човна, включно з даними про посади, кваліфікацію та рівень фізичної підготовки;

бойові інструкції для екіпажу;

бойова схема корабля, схеми систем забезпечення живучості та організаційної структури екіпажу;

приписи екіпажу в каютах і кубриках, інструкції з передачі поранених та вантажів, порядок дій під час буксирування та інші посадові інструкції;

інженерна документація, зокрема акт дослідження деформованого радіобуя із зазначенням членів комісії та підприємств, які брали участь у дослідженні,

виписки з книги корабельних розкладів, яка регулює щоденну бойову та повсякденну роботу судна.

Підводні човни проєкту – це один із ключових елементів так званої ядерної тріади Кремля. Ці субмарини мають 16 пускових шахт для міжконтинентальних балістичних ракет Р-30 «Булава-30», кожна з яких може нести до 10 бойових блоків. «Князь Пожарський» увійшов до складу 31-ї дивізії підводних човнів північного флоту ВМФ Росії лише 24 липня 2025 року.

Розвідники наголосили, що здобувши цю інформацію, вони можуть виявити особливості та технічні обмеження не лише «Князя Пожарського», а й інших субмарин проєкту.

Нагадаємо, у липні аналітична розвідувальна компанія Dallas отримала доступ до архівів капітанів так званого «тіньового флоту» Росії та відтворила рух одного з танкерів, який порушує санкційні обмеження, транспортуючи нафту, а також здійснює розвідувальну та диверсійну діяльність.