Розвідники отримали секретні дані про новітній російський атомний підводний човен
Розвідники отримали інформацію про екіпаж, бойову схему корабля та повсякденну роботу судна
Фахівці ГУР здобули закриту внутрішню документацію про найновіший підводний човен Росії – атомну субмарину стратегічного призначення К-555 «Князь Пожарський». Про це у неділю, 3 серпня, повідомило Головне управління розвідки Міноборони України.
У розпорядженні ГУР опинилися документи про атомну субмарину «Князь Пожарський», проєкту 955А «Борєй-А», зокрема:
- поіменні списки особового складу екіпажу підводного човна, включно з даними про посади, кваліфікацію та рівень фізичної підготовки;
- бойові інструкції для екіпажу;
- бойова схема корабля, схеми систем забезпечення живучості та організаційної структури екіпажу;
- приписи екіпажу в каютах і кубриках, інструкції з передачі поранених та вантажів, порядок дій під час буксирування та інші посадові інструкції;
- інженерна документація, зокрема акт дослідження деформованого радіобуя із зазначенням членів комісії та підприємств, які брали участь у дослідженні,
- виписки з книги корабельних розкладів, яка регулює щоденну бойову та повсякденну роботу судна.
Підводні човни проєкту – це один із ключових елементів так званої ядерної тріади Кремля. Ці субмарини мають 16 пускових шахт для міжконтинентальних балістичних ракет Р-30 «Булава-30», кожна з яких може нести до 10 бойових блоків. «Князь Пожарський» увійшов до складу 31-ї дивізії підводних човнів північного флоту ВМФ Росії лише 24 липня 2025 року.
Розвідники наголосили, що здобувши цю інформацію, вони можуть виявити особливості та технічні обмеження не лише «Князя Пожарського», а й інших субмарин проєкту.
Нагадаємо, у липні аналітична розвідувальна компанія Dallas отримала доступ до архівів капітанів так званого «тіньового флоту» Росії та відтворила рух одного з танкерів, який порушує санкційні обмеження, транспортуючи нафту, а також здійснює розвідувальну та диверсійну діяльність.