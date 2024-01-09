ГУР отримало секретну інформацію російського виробника дронів та РЕБ на 1,5 млрд грн
Розвідники отримали приблизно 100 гігабайтів інформації про секретні російські розробки
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Головному управлінню розвідки Міноборони України вдалося отримати у своє розпорядження архів секретних даних щодо розробок росіян на одному з військових підприємств. Йдеться про «Специальный технологический центр», де розробляють дрони, військове обладнання та іншу техніку, повідомили у понеділок, 8 січня, у прес-службі ГУР.
Всього українські розвідники отримали 100 гігабайтів секретних даних із підприємства. Загальна вартість одержаної інформації може становити приблизно 1,5 млрд доларів.
«Вказане російське підприємство перебуває під санкціями з 2016 року. На його потужностях виробляють військове обладнання та техніку, що використовується армією Росії у війні проти України. Зокрема, на “СТЦ” виготовляють БПЛА “Орлан” різних модифікацій, цілу низку засобів радіоелектронної боротьби й розвідки, інші військову продукцію», – повідомили у прес-службі ГУР.
Розвідка уточнила, що інформація, яку отримало ГУР, містить документацію щодо 194 номенклатурних одиниць. Зокрема, йдеться про патенти, креслення, технічні завдання та програмне забезпечення техніки окупантів. За даними прес-служби ГУР, інформація стосується як наявних, так і перспективних російських військових розробок.
«Це суттєвий удар по терористичній Москві: вказаний архів уже використовується в цілях зміцнення обороноздатності України та ослаблення держави-агресора. Отримати закриту інформацію одного із критично важливих підприємств ВПК Росії вдалось завдяки ефективній взаємодії з патріотичними представниками громадянського суспільства та медіаспільноти», – повідомили у прес-службі ГУР.
Зазначимо, ООО «Специальный технологический центр» розташований у Санкт-Пєтєрбургє, а також має філію у Москві. За даними окупантів, підприємство працює вже понад 20 років. Загалом Україна отримала дані про приблизно 200 зразків військпрому, зокрема про дрони «Альтаір», «Орлан-10», «Іноходєц», а також станції РЕБ «Свєт-КУ» та «Лєєр-3».