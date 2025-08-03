Мова йде про міст, який з’єднує центральну частину Херсона з мікрорайоном Корабел

Російська авіація у неділю, 3 серпня, знову завдала удару по автомобільному мосту в Херсоні, що веде до мікрорайону Корабел. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«Російські військові знову атакували Херсон з авіації. Попередньо, зафіксовано влучання в районі мосту. Інформація щодо постраждалих та пошкодження встановлюється», – йдеться у повідомленні.

Мова йде про міст, який з’єднує центральну частину Херсона з мікрорайоном Корабел. Внаслідок атак логістика до мікрорайону значно ускладнилася. Місцева влада попереджала про можливі перебої з постачанням продуктів і закликала жителів цього мікрорайону тимчасово евакуюватися до інших районів міста.

Нагадаємо, у суботу, 2 серпня, російські військові атакували Херсон двома керованими авіабомбами. Внаслідок удару було пошкоджено автомобільний міст.