Росіяни вдарили по мосту у Херсоні

У суботу, 2 серпня, російські військові атакували Херсон двома керованими авіабомбами. Внаслідок удару пошкоджено автомобільний міст. Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Атака сталась близько 18:00. За словами Олександр Прокудіна, внаслідок російського обстрілу пошкоджень зазнав автомобільний міст, що веде до мікрорайону Корабел. Міст пролягає через річку Кошева та з’єднує мікрорайон з центральною частиною Херсона.

«Крім цього, понівечено три приватні будинки та багатоповерхівку. На цю хвилину інформація щодо постраждалих не надходила», – повідомив Олександр Прокудін.

Як повідомляє «РБК-Україна» з посиланням на коментар заступника голови Херсонської ОВА Олександра Толоконнікова, стан мосту оцінюватимуть експерти. Також за його словами, один з російських боєприпасів поцілив по житловому будинку.

Російські телеграм-канали опублікували відео, на якому, як стверджується, зафіксований момент удару по мосту у Херсоні.

Нагадаємо, 14 липня російські окупанти атакували правий берег Херсона, внаслідок чого було знищено Будинок культури суднобудівників, одну з найвідоміших історичних споруд міста. Будівлю побудували у 1860-х роках.