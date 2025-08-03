Двоє жінок загинули на місці аварії

На Волині зіткнулися автомобілі Mercedes та Opel. Внаслідок аварії на місці події загинули дві жінки. Про це у неділю, 3 серпня, повідомили у Нацполіції Волинської області.

Аварія трапилась у суботу, 2 серпня, біля села Михлин Луцького району близько 12:00. За даними поліції, 24-річний водій автомобіля Opel допустив зіткнення з зустрічним автомобілем Mercedes-Benz. Внаслідок зіткнення 49-річна водійка Mercedes-Benz та 79-річна пасажирка Opel від отриманих травм померли під час надання медичної допомоги.

До ліквідації наслідків аварії залучали рятувальників. Вони за допомогою гідравлічного інструменту деблокували тіло загиблої водійки Mercedes-Benz. Також надзвичайники, щоб запобігти можливому загорянню, знеструмили обидві авто та передали медикам травмованого водія автомобіля Opel.

«Нині водій Opel перебуває в медичному закладі під конвоєм. Вирішується питання про оголошення йому підозри та обрання запобіжного заходу», – йдеться у повідомленні поліції.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від п’яти до десяти років.

Нагадаємо, 31 липня на автодорозі у селі Литовеж Волинської області. Пасажирка авто Opel під час руху вистрибнула з машини, потрапила під задні колеса та загинула від отриманих травм на місці ДТП.