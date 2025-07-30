ЖК будуватиме київська компанія «Градос Констракшн»

У Перечині планують звести новий житловий квартал на 5-7 тис. мешканців. ЖК будуватиме київська компанія «Градос Констракшн» на замовлення релокованого на Закарпаття краматорського заводу з виробництва вітротурбін. Зараз у місті мешкає близько 6,5 тис. людей.

Як розповів ZAXID.NET 30 липня міський голова Перечина Іван Погоріляк, багатоповерхівки збудують у мікрорайоні «Посьолок». Так мешканці міста називають мікрорайон на виїзді з міста у бік селища Великий Березний, поруч з колишнім гуртожитком радянського колгоспу. Ділянка під майбутнє будівництво розташована поруч із трасою Н13, яка з’єднує Львів із Ужгородом.

«На “Посьолку” ми плануємо збудувати житло на близько на 5-7 тис. людей. Житло буде не тільки для ВПО, його також зможуть отримати місцеві мешканці. Закликаю всіх, хто виїхав за кордон, повертатися. Ми створюємо всі умови для комфортного проживання та робочі місця з достойною зарплатою», – зазначив Іван Погоріляк.

Меморандум про реалізацію проєкту мер Перечина підписав з гендиректором ТОВ «Френдлі Віндтехнолоджі» Владиславом Єременком та засновницею будівельної компанії «Градос Констракшн» Віталією Шиліною. За задумом забудовників, до складу житлового комплексу увійдуть будинки на 4-6 поверхів. Будівництво хочуть завершити протягом двох-трьох років.

Зазначимо, у 2025 році «Френдлі Віндтехнолоджі» завершило будівництво свого першого ЖК у Перечині під назвою «Добрі сусіди». Комплекс налічує 13 малоповерхових будинків на 126 квартир.

Наразі працівники заводу живуть у ЖК «Добрі сусіди». Фото hmarochos

Квартири здають в оренду, а працівникам компанія компенсує 10 тис. грн. за її сплату. Наразі на заводі, який виготовляє вітротурбіни, працює близько 2 тис. працівників, а населення Перечина становить близько 6,5 тис. людей.

Нагадаємо, після релокації на Закарпаття краматорська компанія «Френдлі Віндтехнолоджі» реалізовує масштабний проєкт з будівництва вітрових електростанцій у Карпатах, загальною потужністю понад 500 мегават. Перші вітряки – на межі Закарпатської та Львівської областей вже діють, а ВЕС у Нижній Воротах матиме потужність 80 МВт. Ще 30 вітряків, загальною потужністю 150 МВт, планують розмістити на 18 гектарах Полонини Руна. Будівництво ВЕС на території Тур’я-Реметівської громади викликало резонанс у суспільстві, адже полонина є відомим туристичним магнітом регіону.