McLaren продовжують розривати конкурентів у королівських перегонах

У неділю, 3 серпня, на автодромі Хунгарорінг відбулась чотирнадцята гонка сезону Формули-1 – Гран-прі Угорщини. Напередодні у кваліфікації поул здобув пілот Ferrari Шарль Леклер. Другим став Оскар Піастрі з відставанням у 0,026 секунди, а трійку замкнув його напарник Ландо Норріс.

Попри старт з першого місця Леклера, пілоти McLaren знову влаштували дуель між собою, залишивши представника Скудерії без подіуму. Норріс проїхав з одним піт-стопом, а Піастрі двічі заїжджав у бокси й намагався наздогнати лідера на свіжішому комплекті. Ландо зумів втримати свою перевагу, хоча на останньому колі його напарник під час атаки ледь не довів до контакту болідів. Третім фінішував Джордж Расселл, який зумів потіснити на четверту сходинку Леклера.

Ferrari відверто провалили гонку – тактика з двома піт-стопами не дозволила розвинути успіх. Варто згадати про чудову роботу Aston Martin: обидва її представники – Фернандо Алонсо та Ленс Стролл – фінішували в очках. Чинний чемпіон світу Макс Ферстаппен приїхав дев’ятим. Знову потішив Габріель Бортолето, який продовжив неймовірну серію Kick Sauber з фінішем в очках.

Гран-прі Угорщини, топ-10:

1. Ландо Норріс (McLaren) – 70 кіл

2. Оскар Піастрі (McLaren) +0,698

3. Джордж Расселл (Mercedes) +21,916

4. Шарль Леклер (Ferrari) +42,560

5. Фернандо Алонсо (Aston Martin) +59,040

6. Габріель Бортолето (Kick Sauber) +1:06,169

7. Ленс Стролл (Aston Martin) +1:08,174

8. Ліам Лоусон (RB) +1:09,451

9. Макс Ферстаппен (Red Bull) +1:12,645

10. Кімі Антонеллі (Mercedes)

Загальний залік пілотів, очки:

1. Оскар Піастрі (McLaren) – 284 очок

2. Ландо Норріс (McLaren) – 275

3. Макс Ферстаппен (Red Bull) – 187

4. Джордж Расселл (Mercedes) – 172

5. Шарль Леклер (Ferrari) – 151

6. Льюїс Гамільтон (Ferrari) – 109

7. Кімі Антонеллі (Mercedes) – 64

8. Александер Албон (Williams) – 54

9. Ніко Хюлькенберг (Kick Sauber) – 37

10. Естебан Окон (Haas) – 27

У Кубку конструкторів McLaren практично гарантував собі трофей – неймовірна перевага над Ferrari відверто вражає.

Кубок конструкторів:

1. McLaren – 559 очок

2. Ferrari – 260

3. Mercedes – 236

4. Red Bull – 194

5. Williams – 70

6. Aston Martin – 52

7. Kick Sauber – 51

8. RB – 45

9. Haas – 35

10. Alpine – 20

Наступний Гран-прі відбудеться лише за місця – 31 серпня в Нідерландах.