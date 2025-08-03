Внаслідок атаки три будинки повністю зруйновані

Внаслідок ракетного удару росіян по Миколаєву у суботу, 2 серпня, три будинки зруйновані, ще 23 приватні будинки та 12 багатоповерхівок пошкоджено. Семеро людей отримали поранення. Про це у неділю, 3 серпня, повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

У суботу, 2 серпня, о 22:01 російські загарбники вдарили ракетами по Миколаєву.

«Уночі, 2 серпня, о 22:01 завдано ракетний удар по обласному центру. Унаслідок чого зруйновано три приватні будинки, виникли пожежі. Ще 23 приватні будинки, 12 багатоквартирних будинків, шість автомобілів, відділення поштового звʼязку, магазин будматеріалів зазнали пошкоджень», – зазначив Кім.

Вогнеборці ДСНС ліквідували масштабну пожежу, площа займання сягнула 1500 м2.

Наслідки атаки на Миколаїв 2 серпня

Також через удар постраждали семеро людей, чотирьом з яких надано медичну допомогу на місці. Станом на ранок 3 серпня у лікарні перебували 57-річний та 74-річний чоловіки у стані середньої тяжкості.

Нагадаємо, вдень суботи, 2 серпня, росіяни дроном атакували Свеську громаду Сумської області. Внаслідок атаки загинув підліток.