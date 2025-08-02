Росіяни атакували дроном громаду на Сумщині

Вдень суботи, 2 серпня, росіяни дроном атакували Свеську громаду Сумської області. Внаслідок атаки загинув підліток. Про це повідомили голова ОВА Олег Григоров та обласна прокуратура.

Зазначається, що окупанти близько 14:30 атакували дроном околицю селища Свеської громади Шосткинського району. Внаслідок атаки загинув 12-річний хлопець. Ще один 13-річний підліток отримав поранення.

«Його госпіталізували з уламковими пораненнями. Нині лікарі борються за його здоров’я», – повідомив Олег Григоров.

Обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів, що спричинили загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, 27 липня окупанти біля села Іволжанське Сумської області вдарили безпілотником по рейсовому автобусу із цивільними пасажирами. Внаслідок атаки загинули троє людей, ще 20 – отримали поранення різного ступеня тяжкості.