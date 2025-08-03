Анатолій Кривоножко став командувачем Повітряних сил

У неділю, 3 серпня, Володимир Зеленський призначив Героя України генерал-лейтенанта Анатолія Кривоножка командувачем Повітряних сил ЗСУ. Про це президент повідомив у своєму телеграм-каналі.

«Сьогодні призначив генерал-лейтенанта Анатолія Кривоножка командувачем Повітряних сил Збройних Сил України. І найголовніше, щоб і надалі українська бойова авіація та сили ППО розвивались комплексно та в ефективній взаємодії: Збройні сили України, Генеральний штаб, міністерство оборони України, команди наших партнерів та фахові й небайдужі експерти, які бажають Україні сили та перемоги», – йдеться у повідомленні Володимира Зеленського.

Генерал-лейтенант Анатолій Кривоножко з 30 серпня 2024 року обіймав посаду тимчасового виконувача обов'язків командувача Повітряних сил. Він замінив генерал-лейтенанта Миколу Олещука.

Що відомо про Анатолія Кривоножка

Анатолій Кривоножко народився 23 липня 1965 року. З 2006 по 2008 рік обіймав посаду командира 114 бригади тактичної авіації. З 2015 – командувач повітряного командування «Центр» Повітряних сил Збройних сил України.

24 вересня 2023 року Анатолію Кривоножку надали звання Героя України. Володимир Зеленський особисто вручив йому орден «Золота Зірка».

Нагадаємо, 30 серпня 2024 року президент України Володимир Зеленський звільнив з посади командувача Повітряних сил ЗСУ Миколу Олещука. Він командував Повітряними силами з вересня 2021 року.