Миколу Олещука звільнили з посади командувача Повітряних сил

У п’ятницю, 30 серпня, президент України Володимир Зеленський звільнив з посади командувача Повітряних сил ЗСУ Миколу Олещука. Про це йдеться в указі №600/2024 опублікованому на сайті Офісу президента.

У своєму зверненні Володимир Зеленський пояснив, що на командному рівні необхідне посилення.

«Я вирішив замінити командувача Повітряних сил Збройних Сил України. Я безмежно вдячний всім нашим військовим льотчикам, інженерам, воїнам мобільних вогневих груп, розрахунків ППО. Усім, хто дійсно бʼється для України – для результату. І це потрібно так само на командному рівні – ми повинні посилюватись. І берегти людей. Берегти особовий склад. Берегти усіх наших воїнів», – сказав Володимир Зеленський.

Водночас у Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що відповідно до наказу Головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського, обов'язки командувача Повітряних сил тимчасово виконуватиме генерал-лейтенант Анатолій Кривоножко – командувач повітряного командування «Центр» Повітряних сил ЗСУ.

Микола Олещук обіймав посаду командувача Повітряних сил з вересня 2021 року.

Генерал-лейтенант Анатолій Кривоножко виконуватиме обов'язки командувача Повітряних сил ЗСУ

Що відомо про Анатолія Кривоножка

Анатолій Кривоножко народився 23 липня 1965 року. З 2006 по 2008 рік обіймав посаду командира 114 бригади тактичної авіації. З 2015 – командувач повітряного командування «Центр» Повітряних сил Збройних сил України.

24 вересня 2023 року Анаталію Кривоножку присвоїли звання Героя України. Володимир Зеленський особисто вручив йому орден «Золота Зірка».

Нагадаємо, 29 серпня Генштаб Збройних сил України підтвердив втрату першого винищувача F-16 під час виконання бойового завдання. Внаслідок авіакатастрофи загинув пілот Олексій Месь. Літаки 26 серпня збивали повітряні цілі під час масованої російської атаки та знищили чотири крилаті ракети. Втім, з одним із літаків втратили зв’язок – згодом з’ясувалося, що він розбився. Народна депутатка Мар’яна Безугла опублікувала у Facebook пост, у якому заявила, що літак нібито збила українська ППО.