Літак F-16 розбився 26 серпня під час виконання, загинув його пілот Олексій Месь

У п’ятницю, 30 серпня, командувач Повітряних Сил ЗСУ Микола Олещук прокоментував авіакатастрофу винищувача F-16, яка відбулася 26 серпня. Він різко розкритикував пост народної депутатки Мар’яни Безуглої у Facebook, яка вважає, що літак нібито збила українська ППО.

«Це вже щонайменше третій випадок, коли наш літак із пілотом був збитий власною ППО. Два попередні інциденти, які не стосувалися F-16, офіційно списали на росіян. І про цей випадок також намагалися мовчати та приховати інформацію, поки вона не з’явилася в іноземних джерелах. Це свідчить про відсутність належних висновків та об’єктивного розслідування. Ситуація аналогічна тій, що спостерігається в сухопутних військах — кругова порука», – заявила нардепка, додавши, що вимагає від Миколи Олещука спростування.

Командувач Повітряних сил відреагував на повідомлення Безуглої та заявив, що наразі з’ясовуються причини авіакатастрофи F-16, під час якої загинув відомий пілот з Волині Олексій Месь. За його словами, Повітряні сили спільно з партнерами США вже долучилися до розслідування причин, триває детальний аналіз події.

«Ви у черговий раз не лише вилили бруд на мене особисто і на Повітряні Сили, ви дискредитували виробників американської зброї – основного союзника України – США! Ви знову стали основним ньюзмейкером ворожої пропаганди і б’єте всі рекорди на російському телебаченні! Вам аплодує вся Росія. Не допомагаєте, то хоча б не заважайте нам воювати», – повідомив Микола Олещук.

Зазначимо, народна депутатка України 9-го скликання від партії «Слуга народу» Мар’яна Безугла втратила посаду заступниці голови Комітету парламенту питань національної безпеки через свої маніпулятивні заяви. Нардепку звинувачують у дискредитацій українських військовослужбовців, зокрема, ексголовнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, який на той момент обіймав цю посаду, та закликала відправити його у відставку.

Нагадаємо, напередодні Генштаб ЗСУ підтвердив втрату першого винищувача F-16 під час виконання бойового завдання. Надані літаки збивали повітряні цілі під час масованої атаки росіян 26 серпня та знищили чотири крилаті ракети. Втім, з одним із літаків втратили зв’язок – згодом з’ясувалося, що він розбився.

У пресслужбі Повітряних Сил того ж дня повідомили, що під час виконання бойового завдання загинув відомий пілот Олексій Месь, який спільно з військовим льотчиком Андрієм «Джусом» Пільщиковим відвідав США для того, щоб закликати урядовців надати Україні літаки F-16. Хоч у пресслужбі Повітряних сил не назвали літака, на якому виконував бойове завдання пілот, імовірно, Месь перебував саме в F-16. Зазначимо, 30-річний волинянин був одним із перших українських льотчиків, які навчалися на американських винищувачах.

Низка західних медіа повідомили з посиланням на власні джерела, що авіакатастрофа сталася не через влучання російського снаряда, а, імовірно, з технічних причин. Для аналізу аварії скликали спецкомісію.