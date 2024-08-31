Миколу Олещука звільнили з посади командувача Повітряних сил 30 серпня

Міністр оборони України Рустем Умєров стверджує, що звільнення командувача Повітряних сил ЗСУ Миколи Олещука з посади не повʼязане з втратою українськими захисниками винищувача F-16. Про це він заявив в інтервʼю CNN, яке було оприлюднене 30 серпня.

«Я б, мабуть, сказав, що це ротація. Це два окремі питання… На цьому етапі я б їх не повʼязував», – заявив він.

Умеров назвав смерть пілота «прикрою» і наголосив, що Україна розслідує те, що сталося.

«Ми аналізуємо те, що сталося. Ми також відкрили справу для наших партнерів, тому вони теж аналізують це і розслідують разом з нами», – заявив міністр оборони.

Зазначимо, що 30 серпня президент Володимир Зеленський звільнив командувача Повітряних сил Миколу Олещука. Повітряні сили тимчасово очолюватиме командувач Повітряного командування «Центр» ПС ЗСУ, генерал-лейтенант Анатолій Кривоножко.

Голова держави не розкрив причин звільнення, однак наголосив, що на командному рівні необхідно «посилюватись, берегти людей, берегти особовий склад, берегти всіх наших воїнів».

Цьому передувало підтвердження Генштабом Збройних сил України втрати першого винищувача F-16 під час виконання бойового завдання. Внаслідок авіакатастрофи загинув пілот Олексій Месь. Літаки 26 серпня збивали повітряні цілі під час масованої російської атаки та знищили чотири крилаті ракети. Втім, з одним із літаків втратили зв’язок – згодом з’ясувалося, що він розбився.