Дворічний хлопчик від отриманих травм помер у лікарні

У місті Дубно, що на Рівненщині, сталась лобова аварія. Внаслідок зіткнення легковика та мінівена загинув дворічний хлопчик. Про це у неділю, 3 серпня, повідомили у пресслужбі Рівненської області.

Аварія сталась на вулиці Заводській близько 13:50. За даними поліції, на дорозі зіткнулись Renault Scenic, яким керував 68-річний рівнянин, та Ford Fiesta, за кермом якого перебував 32-річний житель міста Здолбунів.

«Унаслідок ДТП водія Ford Fiesta, двох пасажирок мінівена, а також трьох з легковика медики доставили до лікарні. Попри вжиті реанімаційні заходи, дворічний син 32-річного кермувальника Ford від отриманих травм помер у медзакладі», – йдеться у повідомленні.

За фактом ДТП правоохоронці розпочали досудове розслідування. У водіїв відібрали біологічні зразки, щоб визначити, чи перебували вони за кермом у нетверезому стані.

Нагадаємо, 20 липня біля села Антонівка Рівненського району сталася ДТП за участі двох легковиків. Внаслідок аварії загинули чотири людини.