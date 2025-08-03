Викид попелу з вулкана піднявся на висоту в кілька кілометрів

У суботу, 2 серпня, на російському півострові Камчатка почав вивергатися вулкан Крашеніннікова. Це вперше за 600 років. Про це повідомили у місцевому Міністерстві надзвичайних ситуацій.

«Попеловий викид стався на висоту до 6000 метрів, при висоті самого велетня – 1856 метрів. Шлейф поширився у східному напрямку від вулкана у бік Тихого океану. На шляху розповсюдження попелового шлейфу населені пункти відсутні. Випадання попелу у населених пунктах не зареєстровано. Зареєстрованих туристичних груп у районі вулкана немає», – йдеться у повідомленні.

У МНС заявили про помаранчевий код авіаційної небезпеки, що означає підвищену загрозу польотам у цьому районі через викиди попелу в атмосферу. Оскільки навколо вулкану є лише вулканічні пустки, шлакові та лавові поля без густої рослинності, зараз загрози природної пожежі немає.

Відомо, що востаннє вулкан Крашеніннікова вивергався приблизно у 1463 році. Тоді виверження тривало протягом 80 років.

Нагадаємо, уранці 30 липня біля узбережжя Камчатки стався потужний землетрус магнітудою 8,7 бала. Після цього в деяких районах Камчатки фіксували цунамі висотою 3-4 м.

Того ж дня на російській Камчатці почалося виверження найвищого активного вулкана Євразії – Ключевської Сопки.