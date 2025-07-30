Вулкан значно активізувався після потужного землетрусу на Камчатці, 30 липня 2025 рік

У середу, 30 липня, на російській Камчатці почалося виверження найвищого активного вулкана Євразії – Ключевської Сопки. Це сталося після масштабного землетрусу на півострові, який почався вранці середи. Про це повідомили Камчатський філіал Єдиної геофізичної служби російської Академії наук та пропагандистські медіа.

Зазначається, що розпечена лава почала сходити по західному схилу вулкана. Над вулканом помітили потужне світіння, а також зафіксували вибухи.

Російські медіа пишуть, що в останні дні вулкан Ключевська Сопка активізувався, в кратері почалися викиди попелу. Удень 30 липня вулкан викинув попіл на висоту до 8 км над рівнем моря. Після цього мережа природних парків «Вулкани Камчатки» закрила маршрути через сейсмічну активність.

Ключевська Сопка – стратовулкан на східному узбережжі півострова Камчатки, Камчатського краю РФ. Вершина вулкана розташована у 4754 м над рівнем моря, що робить цей вулкан найвищим і одним з найактивніших у Євразії.

Останнє виверження Ключевського вулкана відбувалось у листопаді 2023 року. Тоді попіл піднявся на висоту в 13 км.

Нагадаємо, уранці 30 липня біля узбережжя Камчатки стався потужний землетрус магнітудою 8,7 бала. Після цього в деяких районах Камчатки фіксували цунамі висотою 3-4 м.