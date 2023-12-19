Лава виривалась з вулкану всього через годину після того, як було зафіксовано підземний поштовх

Після кількох тижнів землетрусів на півострові Рейк'янес, що на південному заході Ісландії, почалось масштабне виверження вулкану. Про це 19 грудня повідомляє BBC.

Зазначається, що виверження почалося на північ від містечка Гріндавік приблизно о 22:15 за місцевим часом, повідомила метеорологічна служба Ісландії. Близько 4 тис. людей евакуювали з Гріндавіка, а геотермальний курорт Блакитна лагуна був закритий. Лава виривалась з вулкана всього через годину після того, як було зафіксовано підземний поштовх (зазвичай інтервал між поштовхами і вверженням є довшим).

Довжина тріщини у вулкані становить близько 3,5 км, а лава витікає зі швидкістю від 100 до 200 м³ на секунду – це значно більше, ніж під час попередніх вивержень на Рейк'янесі. Виверження видно навіть зі столиці країни з Рейк'явіка, який розташований приблизно за 42 км від Гріндавіка.

Ісландія перетинає Серединно-Атлантичний хребет, тріщину на дні океану, що розділяє Євразійську та Північноамериканську тектонічні плити. Фактично країна розташована над гарячою вулканічною точкою в Північній Атлантиці. Виверження відбуваються тут в середньому кожні чотири-п’ять років. Найбільш руйнівним за останній час стало виверження вулкана Ейяф’ятлайокютль у 2010 році.

Але вулканічна система на півострові Рейк'янес вивергалася всього тричі з 2021 року, до цього ж вона перебувала в стані спокою протягом приблизно 800 років, а попередні виверження відбувалися у долинах далеко від людських поселень.