В Індонезії загинули 11 туристів

В Індонезії після виверження вулкана на острові Суматра загинуло щонайменше 11 туристів. Про це у понеділок, 4 грудня, повідомило CNA.

Протягом ночі рятувальники шукали десятки туристів, які застрягли на горі Марапі на острові Суматра після того, як у неділю, 3 грудня, вона викинула в небо стовп попелу висотою 3 000 м – вищий за сам вулкан, що має висоту 2 891 м.

За словами представника місцевої рятувальної служби, тіла загиблих туристів знайшли біля кратера Марапі. Дванадцять людей зникли безвісти, ще трьох знайшли живими, 49 туристів спустилися з кратера, деякі з них отримали опіки і переломи.

«Їх спускають вручну, рятувальники спускають їх по черзі. Ми не можемо проводити повітряний пошук за допомогою гелікоптера, оскільки виверження триває», – сказав керівник місцевого рятувального агентства Абдул Малік.

Загалом в пошуках туристів беруть участь близько 120 рятувальників. Речник місцевого рятувального агентства Джоді Хар'яван розповів, що рятувальні роботи були ускладнені виверженнями, але пошуки все ще тривають, попри ризики.

Марапі перебуває на другому рівні тривоги за чотириступеневою системою Індонезії, навколо його кратера влада встановила трикілометрову зону відчуження.

Індонезійський архіпелаг розташований на Тихоокеанському вогняному кільці, де стик континентальних плит спричиняє високу вулканічну та сейсмічну активність.