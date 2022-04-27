Гаубиці M777, які надійшли на озброєння австралійської армії в 2010 році

Австралія передає Україні шість легких буксованих гаубиць калібру 155 мм M777 та боєприпаси до них.

Посол України в Австралії Василь Мирошниченко у середу, 27 квітня, повідомив у Facebook, ця підтримка надається у відповідь на прохання США про надання важкої артилерії та боєприпасів для українських збройних сил у зв’язку з активізацією наступу Росії на Донбасі. У відповідь на це прохання, а також на звернення українського посла, прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон і міністр оборони Пітер Даттон опублікували заяву про новий пакет допомоги.

Гаубиці M777, які надійшли на озброєння австралійської армії в 2010 році, були завантажені на літак C-17A Globemaster III на базі RAAF Amberley у Квінсленді 26 квітня для доставки в Україну, повідомив сайт Defense Brief.

Завантаження гаубиць M777 на літак C-17A Globemaster III на базі RAAF Amberley у Квінсленді. Фото міністерства оборони Австралії

Гаубиця M777 може вести вогонь керованими снарядами «Екскалібур», дальність стрільби яких сягає 30 км. Дальність стрільби звичайними снарядами – 24 км. Скорострільність гаубиці становить 5 пострілів на хвилину.

«Уряд Австралії продовжить визначати можливості для подальшої військової допомоги, якщо вона зможе швидко надати необхідний потенціал Збройним силам України. Уряд Австралії підтверджує нашу найрішучішу підтримку суверенітету та територіальної цілісності України та народу України. Австралія підтримує народ України і знову закликає Росію припинити своє неспровоковане, несправедливе та незаконне вторгнення в України», – сказав прем’єр-міністр Австралії Скотт Моррісон.

Нагадаємо, раніше Австралія передала Україні 20 броньованих автомобілів Bushmaster, протиракову зброю та боєприпаси.

Загалом з початку вторгнення Австралія надала Україні військову допомогу на 225 млн доларів та гуманітарної допомоги на 65 млн доларів.