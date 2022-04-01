Австралійський транспортер Bushmaster не призначений для виконання бойових дій, його використовують лише для транспортування

На прохання президента Володимира Зеленського Австралія передасть Україні бронетранспортери власного виробництва Bushmaster. Про це у п’ятницю, 1 квітня, повідомив прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон.

Крім бронетранспортера, Австралія також надішле Україні бронежилети.

«Ми не просто посилаємо наші молитви, ми посилаємо нашу зброю, ми посилаємо наші боєприпаси, ми надсилаємо нашу гуманітарну допомогу, ми надсилаємо все це і бронежилети», – сказав Скотт Морісон, передає CNN.

За його словами, бронетранспортери Bushmaster відправлять в Україну літаками C-17. Наразі не відомо, коли та скільки саме транспортерів Австралія надішле Україні.

Нагадаємо, 31 березня Володимир Зеленський під час виступу в Парламенті Австралії через відеозв’язок та закликав надати Україні для війни з Росією броньовану техніку та посилити санкції проти РФ.

Bushmaster – австралійський колісний повнопривідний панцирний транспортер другого рівня захисту. Він не призначений для безпосередньої участі на полі бою, а лише для транспортування військовослужбовців у район виконання завдання.