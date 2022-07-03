Ентоні Албаніз зустрівся із Володимиром Зеленським у Києві

Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албаніз заявив про надання Україні додаткової військово-технічної допомоги на 100 млн доларів. Про це він сказав на брифінгу в Києві після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, повідомляє «Інтерфакс-Україна».

Він зазначив, що Австралія додатково надасть Україні14 БТР та 20 Bushmaster. Таким чином, загальна кількість Bushmaster становитиме 60 одиниць.

«Сьогодні ми оголошуємо додаткові 100 млн доларів у вигляді військово-технічної допомоги. Загалом ми вже надали 390 млн доларів», – сказав Албаніз.

Також він зазначив, що Австралія надасть додаткове військове обладнання та безпілотники.

«Ми також надаватимемо додаткову допомогу прикордонним військам України», – сказав він.

Нагадаємо, раніше Австралія вже передала Україні 6 легких буксируваних гаубиць M777 і боєприпаси для гаубиць калібру 155 мм, а також 20 Bushmaster, 14 захищених систем озброєння та військове спорядження.