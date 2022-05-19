Австралія надасть Україні 20 броньованих машин Bushmaster, вартість яких 48,9 млн доларів

Австралія планує відправити в Україну ще 20 броньованих машин Bushmaster. Також заплановано передати ЗСУ 14 бронетранспортерів M113 та засоби захисту для військових.

«Австралія має намір відправити в Україну ще 20 броньованих машин Bushmaster. Пакет підтримки також включатиме медичні товари та обладнання для радіаційного моніторингу», – повідомив зранку в четвер, 19 травня, британський безкоштовний телевізійний новинний канал SkyNews.

Фото «Укрінформу», Мілітарний та прінт-скріни з відео SkyNews

За інформацією «Укрінформу», про подальшу підтримку народу України та передачу 14 бронетранспортерів (БТР) M113 і ще 20 захищених транспортних засобів Bushmaster повідомив міністр оборони Австралії Пітер Даттон.

За його словами, Австралія від імені Управління з радіаційного захисту та ядерної безпеки Австралії (ARPANSA) також доставить 60 піддонів медичних товарів, подарованих австралійськими громадянами уряду України, а також три палети обладнання для радіаційного моніторингу та засобів індивідуального захисту.

Згідно з заявою, цього разу сума допомоги – 60,9 млн доларів (14 БТР коштують 12 млн доларів, а 20 PMV – 48,9 млн доларів). Загалом допомога Австралії на сьогодні становить понад 285 млн доларів.

Нагадаємо, що раніше Австралія вже передала Україні 20 бронетранспортерів Bushmaster, а також надала шість 155-міліметрових гаубиць М777 та боєприпаси до них.