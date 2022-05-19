Австралія надасть Україні ще 20 броньованих машин Bushmaster
Також допомога передбачає 14 бронетранспортерів та засоби захисту для військових
Австралія планує відправити в Україну ще 20 броньованих машин Bushmaster. Також заплановано передати ЗСУ 14 бронетранспортерів M113 та засоби захисту для військових.
«Австралія має намір відправити в Україну ще 20 броньованих машин Bushmaster. Пакет підтримки також включатиме медичні товари та обладнання для радіаційного моніторингу», – повідомив зранку в четвер, 19 травня, британський безкоштовний телевізійний новинний канал SkyNews.
Фото «Укрінформу», Мілітарний та прінт-скріни з відео SkyNews
За інформацією «Укрінформу», про подальшу підтримку народу України та передачу 14 бронетранспортерів (БТР) M113 і ще 20 захищених транспортних засобів Bushmaster повідомив міністр оборони Австралії Пітер Даттон.
За його словами, Австралія від імені Управління з радіаційного захисту та ядерної безпеки Австралії (ARPANSA) також доставить 60 піддонів медичних товарів, подарованих австралійськими громадянами уряду України, а також три палети обладнання для радіаційного моніторингу та засобів індивідуального захисту.
Згідно з заявою, цього разу сума допомоги – 60,9 млн доларів (14 БТР коштують 12 млн доларів, а 20 PMV – 48,9 млн доларів). Загалом допомога Австралії на сьогодні становить понад 285 млн доларів.
Нагадаємо, що раніше Австралія вже передала Україні 20 бронетранспортерів Bushmaster, а також надала шість 155-міліметрових гаубиць М777 та боєприпаси до них.