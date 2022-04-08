Партія із 20 бронемашин уже вирушила до України

Україна отримала військову допомогу від Австралії у вигляді сучасних бронетранспортерів Bushmaster. Партія із 20 бронемашин уже вирушила до України. Загальна сума виділеної допомоги – 38 мільйонів доларів США (50 мільйонів австралійських доларів). Про це повідомив посол України в Австралії Василь Мірошниченко.

«31 березня Володимир Зеленський звернувся до парламенту із промовою та попросив бронетранспортери «Бушмастер». Наступного ранку прем’єр-міністр Скотт Моррісон підтвердив готовність їх надати. За українським часом усе відбулося в один день. Зранку попросив і до кінця дня уже було погодження. На запрошення Міністра оборони Пітера Даттона та у присутності генерал-майора Скотта Вінтера, керівника сухопутних військ, став свідком передачі техніки Україні», – написав 8 квітня у Facebook Мірошниченко.

Він зазначив, що, австралійські фахівці з питань нацбезпеки стверджують, що це було найшвидше рішення щодо виділення військової допомоги в історії країни.

Фото Василя Мірошниченка

Окрім того, адміністрація президента США Джо Байдена повідомила, що США нададуть Україні 12 тисяч протитанкових систем і 1,4 тисячі зенітних комплексів Stinger. Також пакет військової допомоги передбачає сотні безпілотників-камікадзе та іншу зброю, інформує УНН з посиланням на CNN.

Цей транш є доповненням до озброєння на суму 100 млн доларів США, обіцяного раніше із запасів США.

У список зброї входять:

Понад 1400 зенітних комплексів Stinger;

Понад 5 тисяч протитанкових систем Javelin;

Понад 7 тисяч інших протитанкових систем;

Сотні тактичних безпілотних літальних апаратів Switchblade;

Понад 50 мільйонів патронів;

45 тисяч комплектів бронежилетів і касок;

Ракетні системи з лазерним наведенням;

Безпілотні повітряні системи Puma;

Прилади нічного бачення, тепловізійні системи та оптика;

Послуги комерційних супутникових знімків.

Нагадаємо, раніше ZAXID.NET повідомляв, що США нададуть Україні додаткову партію протитанкових систем Javelin. Також Естонія передала Україні велику партію військової допомоги.