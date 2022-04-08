Австралія передала Україні 20 бронетранспортерів Bushmaster
Окрім того, Україна отримає понад 13 тис. протитанкових і зенітних комплексів від США
Україна отримала військову допомогу від Австралії у вигляді сучасних бронетранспортерів Bushmaster. Партія із 20 бронемашин уже вирушила до України. Загальна сума виділеної допомоги – 38 мільйонів доларів США (50 мільйонів австралійських доларів). Про це повідомив посол України в Австралії Василь Мірошниченко.
«31 березня Володимир Зеленський звернувся до парламенту із промовою та попросив бронетранспортери «Бушмастер». Наступного ранку прем’єр-міністр Скотт Моррісон підтвердив готовність їх надати. За українським часом усе відбулося в один день. Зранку попросив і до кінця дня уже було погодження. На запрошення Міністра оборони Пітера Даттона та у присутності генерал-майора Скотта Вінтера, керівника сухопутних військ, став свідком передачі техніки Україні», – написав 8 квітня у Facebook Мірошниченко.
Він зазначив, що, австралійські фахівці з питань нацбезпеки стверджують, що це було найшвидше рішення щодо виділення військової допомоги в історії країни.
Фото Василя Мірошниченка
Окрім того, адміністрація президента США Джо Байдена повідомила, що США нададуть Україні 12 тисяч протитанкових систем і 1,4 тисячі зенітних комплексів Stinger. Також пакет військової допомоги передбачає сотні безпілотників-камікадзе та іншу зброю, інформує УНН з посиланням на CNN.
Цей транш є доповненням до озброєння на суму 100 млн доларів США, обіцяного раніше із запасів США.
У список зброї входять:
- Понад 1400 зенітних комплексів Stinger;
- Понад 5 тисяч протитанкових систем Javelin;
- Понад 7 тисяч інших протитанкових систем;
- Сотні тактичних безпілотних літальних апаратів Switchblade;
- Понад 50 мільйонів патронів;
- 45 тисяч комплектів бронежилетів і касок;
- Ракетні системи з лазерним наведенням;
- Безпілотні повітряні системи Puma;
- Прилади нічного бачення, тепловізійні системи та оптика;
- Послуги комерційних супутникових знімків.
Нагадаємо, раніше ZAXID.NET повідомляв, що США нададуть Україні додаткову партію протитанкових систем Javelin. Також Естонія передала Україні велику партію військової допомоги.