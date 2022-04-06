У Білому домі повідомили, що США ннадають Україні ще 100 млн доларів військової допомоги. Гроші підуть на закупівлю нових протитанкових ракет Javelin для українських військових, повідомила агенція Bloomberg з посиланням на представника Білого дому, який попросив залишитися анонімним.

Як зазначається в публікації, «Джавеліни» виявились ефективними проти російської бронетехніки під час розв’язаної Росією війни, яка триває в Україні вже шість тижнів, і українська влада продовжувала просити їх у США. Нова партія зброї надсилається після того, як адміністрація президента США Джо Байдена попередила, що Росія переміщує сили з Київського напрямку для підготовки до нового наступу на сході та півдні України.

Таким чином, у поєднанні з допомогою на суму 300 млн доларів, про яку американське Міністерство оборони оголосило 1 квітня, загальна допомога Україні від США з кінця лютого зросла до 1,7 млрд доларів.